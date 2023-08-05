الكشف الطبي على 1020 مواطنًا في القافلة الطبية بقلمشاه في الفيوم

شهدت القافلة الطبية "100 يوم صحة" بقرية قلمشاه بمركز إطسا، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في اليوم الأول، تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم.

وقامت الوحدة المحلية بقرية قلمشاه بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة كافة للفرق الطبية القائمة على القافلة الطبية، تحت إشراف المحاسب خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات حملة "100 يوم صحة" التي بدأت أعمالها يوم 25 يونيو الماضي، وتستمر حتى 1 أكتوبر 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

القافلة الطبية المجانية تواصل تقديم الخدمات الصحية غدًا الأحد بقلمشاه:

وتستمر القافلة الطبية غدًا الأحد ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالوحدة الصحية بقرية قلمشاه، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية والقائم عليها الطاقم الطبي من الإدارة الصحية بإطسا، وتهدف القافلة الطبية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة، وتقدم القافلة خدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجانًا، إذ قامت القافلة الطبية بقرية قلمشاه بالكشف على عدد 1020 حالة في 7 تخصصات مختلفة ومنها الجراحة والباطنة وعدد 2 عيادة أطفال وعيادة لأمراض النساء، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وعيادة الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى معمل تحاليل دم ومعمل طفيليات وجميع الخدمات تقدم بالمجان، وذلك بالإضافة إلى خدمات وندوات التثقيف الصحي، وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا، إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظًا على صحة المواطنين، مثمنًا دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أية قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.