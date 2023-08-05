القوة الجوية يتوج بكأس العراق على حساب أربيل

حقق نادي القوة الجوية بطولة كأس العراق بعد فوزه على أربيل بهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم السبت.

هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع مهند كرار في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول ليحسم القوة الجوية اللقب المحلي.

ويخوض القوة الجوية مباراته بالتشكيل المكون من: محمد حميد، حمزة عدنان، رسلان حنون، محمد الباقر، إبراهيم بايش، فرانكو أتشو، علي محسن، محمد قاسم، كرار نبيل، حسين جبار، مهند عبدالرحيم.

ويقود مؤمن سليمان القوة الجوية منذ إبريل 2023، وحل القوة الجوية وصيفًا في جدول ترتيب الدوري العراقي في الموسم الماضي، 2022-2023، بفارق 4 نقاط عن البطل الشرطة.