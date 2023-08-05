متحدث الأوقاف: الانتقال للعاصمة الإدارية منع كارثة محققة

كشف عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، آخر تفاصيل الحريق الذي وقع في ديوان الوزارة بالمقر القديم في باب اللوق، قائلا: إن الحريق كان في الطابقين الثاني والثالث.

حريق الأوقاف



وأشار متحدث الأوقاف، إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في الأرواح، موضحا أنه بداية من أول يوليو تم الانتقال بالكامل إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.



وتابع أن حجج الوقف والمستندات الخاصة بها، والتي كانت موجودة في مقر الوزارة، بعيدة عن النيران وآمنة تمام.



وأوضح أن هناك لجنة تقوم بعملها في حصر التلفيات المادية، والنيابة العامة والإدارية تباشر عملها بعد معرفة تقارير اللجان المختصة.



وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج التي تتوصل لها اللجان المعنية، ورجال الحماية المدنية بذلوا جهودا جبارة من أجل السيطرة على الحريق.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.



https://www.youtube.com/watch?v=LCXzxuFojqk