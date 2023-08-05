القبض علي "حبظلم" أخطر مروجي المخدرات باسوان

بعد اقتحام عدد من اهالي قرية 7 قبلي مركز كوم امبو محافظة أسوان، لمنزل احد الخارجين عن القانون ويدعي "حبظلم" احد مروجي المواد المخدرة منذ 4 إيام، تمكنت الأجهزة الأمنية باسوان اليوم من القبض علي أخطر عنصر إجرامي في تجارة المواد المخدرة أثناء تواجده بمدينة أسوان، ومعه (5 كيلو جرام من الحشيش -،20كم من البانجو -وكيلو جرام من الهيروين-وكمية من مخدر الشابو-وعدد 2 بندقية آلية-8 خزن سلاح آلي-بندقية خرطوش-عدد كبير من الطلقات)، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى.



ويذكر ان اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بتجمع أهالي قرية 7 قبلي واقتحام منزل بمحيط القرية خصصه بعض الخارجين عن القانون لبيع المخدرات والشابو.

جدير بالذكر أنه توافد اهالي منطقة ٧ قبلي منذ ٤ أيام الي منزل "حبظلم" احد مروجي المخدرات، والذي كان سبب في تحويل القريه الي وكر للجريمه، وتم اقتحام منزل "حبظلم" لانهاء احد العناصر الاجراميه ، وتم كسر جميع كاميرات المراقبه التي كانت حول منزله .



حيث ناشد احد المواطنين مدير الأمن ومحافظ أسوان للتحرك الفوري لانهاء باقي العناصر الاجراميه من قرية ٧ قبلي، ويشدد علي سرعة التحرك لتنظيف القريه، وأخص بالذكر مركز كوم امبو هوه وكر تجار المخدرات.



وتحرك رئيس مباحث كوم امبو بقوة الي قرية ٧ قبلي لتدارك الموقف والقبض غلي العناصر الاجراميه وتمشيط القريه

تمكن العناصر الاجراميه من الفرار في الزرعات خوفا من الاهالي، وذالك بعد وصول شرطة مركز كوم امبو