الأمم المتحدة تُناشد بعدم التصعيد بعد اعتداء أوكرانيا على ناقلة نفط روسية

ناشدت "الأمم المتحدة"، بتجنب التصريحات والخطوات التي قد تُؤدي إلى التصعيد، على خلفية الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط روسية الليلة الماضية عند مضيق كيرتش بين بحر قزوين والبحر الأسود، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت.

ونقلت "سبوتينك" عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قوله: "لقد اطلعنا على تقارير عن الحادث، ولا تستطيع الأمم المتحدة تأكيد هذه التقارير".

وأضاف: "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف المعنية بالامتناع عن أي تصريحات أو خطوات من شأنها أن تزيد التصعيد".

هجوم أوكراني بزوارق مُسيّرة قُرب مضيق كيرتش

وتعرضت ناقلة نفط روسية لهجوم أوكراني بزوارق مسيرة قرب مضيق كيرتش، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقم الناقلة، التي لم تتعرض بدورها لأضرار كبيرة.

ونقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية في وقت لاحق عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبنّي استخبارات كييف هذا الهجوم الإرهابي.

من ناحية أخرى، أعلن "كونسورتيوم أنابيب بحر قزوين"، سلامة البنية التحتية لخطوطه في مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، واستمرار ضخ النفط للناقلات بشكل طبيعي بعد صد هجوم قوات كييف الإرهابي.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "شحن النفط مستمر بشكل طبيعي إلى الناقلات الراسية، حيث لم تتعرض البنية التحتية لشبكة أنابيبنا لأي أضرار" بعد صد اعتداء قوات كييف الإرهابي.

وأضافت أنها حظرت حركة السفن في ميناء نوفوروسيسك مؤقتا لضرورات أمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل أن "قوات كييف حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة".

وأشارت إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.