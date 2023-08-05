كارول سماحة تتألق بفستان مكشوف مزين بالألماس

تعد النجمة اللبنانية كارول سماحة من ابرز نجمات الفن حبا واهتماما واناقة، تملك ذوق رفيع جعلها تختار ما يبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل ناعم وجذاب وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها عبر فيديو خاص بالانستجرام.

كارول سماحة



وتألقت كارول سماحة بإطلالة ساحرة، تشبه الإميرات، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام ملكية طويلة، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الأخضر مع التل الشفاف من الجانبين، وطرز بحبات الألماس من الأطراف، رسم الفستان قوامها الرشيق.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة حتى تتألق بجاذبية خاصة بعيد عن التكلف ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

كارول سماحة



كارول سماحة



كارول سماحة من مواليد 25 يوليو 1972 هي مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية، غنت عدة كليبات ناجحة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

كارول سماحة

عن حياتها



حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999. بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم «حلم» عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما حيث نفت «ألينور لاستنيم» كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي. أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019.

كارول سماحة

البدايات



كانت بداية كارول سماحة في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان، بدأت في عام 2003 بـ ""أغنية الطفولة"" وغنت بها

اعتبرت كارول سماحة التي انشاءت البومات متعددة مثل حلم أغنية الطفولة اضواء الشهرة انا حرة حدودي السما واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط وفي سينما بحر النجوم وفي التلفزيون حواء عبر التاريخ والشحرورة عن صباح، أغنية التي اشتهرت بدفاعها عن الطفل العربي أغنية الطفولة ولفتت انتباه الجميع في "" صباح الالف الثالث مع نفس الموسيقار وكاتب أغاني الكبير منصور الرحباني اشتهرت بهذه الأغنية عن الاخوة المسلمين والمسيحيين وفي نفس العام بعد اعمالها مع منصور الرحباني في ألبوم ""حلم"" اشتهرت كارول أكثر في البومه "" اضواء الشهرة"" واخره أشهر البوماته الفنية ""حدودي السما.

حياتها الشخصية

الحياة الشخصية



تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص رئيس مجلس إدارة قنوات «النهار» وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى. وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد. ولهما ابنة اسمها تالا.