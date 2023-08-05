أنابيلا هلال تستعرض جمالها بالريش المثير (صور)

استطاعت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ان تنجح في التنوع بين إطلالاتها الانوثية الساحرة التي تمزج بين الأناقة والنعومة بلمسة عصرية لافته على خطى عارضات الأزياء العالميات.

أنابيلا هلال



وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة لافته، تميل للجراة والاختلاف، حيث ارتدت فستان مجسم قصير بدون أكمام صمم من قماش التل المزين بالريش الناعم بلونين الأبيض في الأصفر لتؤكد للجميع انها قادره على تغيير إطلالاتها بسهولة ويسير .

أما من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها الناعم منسدلة بحرية فوق كتفيها بعفوية ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل لتحديد عينيها ولون البينك في الشفاه.



انابيلا هلال

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية



تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017

أنابيلا هلال

مشوارها المهني



حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

أنابيلا هلال

حياتها الأسرية



تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017