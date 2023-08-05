تركيا وأمريكا تبحثان صفقة الحبوب وتوسيع الناتو

بحث وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، مع نظيره الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، استئناف "صفقة الحبوب" وتوسيع الناتو وأمن البحر الأسود، فضلاً عن مسائل أخرى، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وأوردت نوفوستي، نقلاً عن مصدر بالخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية بناء على طلب بلينكن، حيث ناقش الوزيران خلالها الأحداث في منطقة القوقاز وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف مبادرة البحر الأسود وأمن البحر الأسود وتوسيع حلف شمال الأطلسي".

صفقة الحبوب

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، حيث أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بعدم نيتها بالتمديد.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الدول الغربية لم تف بوعودها ولم تنفذ الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين في أكثر من مناسبة إلى أن الهدف الرئيسي من الصفقة، يقوم على توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما فيها الدول الإفريقية، لكن هذا لم يتحقق، حيث وجهت أغلب الحبوب الأوكرانية في الواقع للدول الغربية.

من ناحية أخرى، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"، وذلك خلال حديثه في مجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزير الخارجية عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال بلينكن: "نحن ممتنون لتركيا والآخرين لعملهم لاستعادة صفقة الحبوب. يجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يقول لموسكو: كفى، توقفوا عن استخدام البحر الأسود كابتزاز".

يُذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنيتها وقف العمل بها.