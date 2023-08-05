كريمة أبو النور: الكد والسعاية لن يتسبب في ظلم أحد الزوجين

قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من بين الأشياء التي نرى أنها يجب أن تكون موجودة في قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نحاول جميعًا أن يكون الأصلح للأسرة المصرية ككل، هي فكرة "الكد والسعاية"، بمعني أدق موضوع الشراكة في الثورة أثناء فترة الزواج، وذلك بهدف أن يشعر الزوجان بأنهما متشاركين ومكملان لبعضهما البعض، ليعطي كلًا منهم أفضل ما لديه.

جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في الخامسة مساءً، حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضافت أن الفكرة الأساسية من الزواج هي الشراكة، ومؤخرا مع متطلبات الحياة أصبح من الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة، مضيفة أن "الكد والسعاية" سيجعل قبل الزواج، الزوجان يفكران كيف يديران حياتهما معًا لأن كلًا منهم يشعر بأنه شريك للطرف الأخر، ولن يظلم طرف الطرف الأخر.

وتابعت أن هناك سيدات تضيع حياتها في تربية وتعليم الولاد وشغل منزل، هذا بخلاف المرأة العاملة التي تساعد زوجها بشكل واضح، فعند تنفيذ القانون سيكون هناك عدل وإنصاف، ونحن لا نجور على حق أحد، لأن الطرح عبارة عن الثروة المكونة وقت الزواج، ويكون هذا الحق بالتراضي أو التقاضي.

وأكدت أنه لن يقصد بتلك الأموال التى تكون مع كلا من الزوجين قبل الزواج فمن لديه أملاك قبل الزواج لا يكون الطرف الثاني شريكًا فيه، ويرجع موضوع "الكد والسعاية" لأمور كثيرة منها أسباب الطلاق ونسبة المشاركة ونوع المشاركة.

وأشارت إلى أنه سبقنا في هذا الأمر دول إسلامية كثيرة منها "ماليزيا - المغرب – تونس"، وأن الأصل في هذا الأمر الإباحة وهو من أهم الموضوعات التى نأمل أن يكون على طاولة النقاش في القانون الجديد.

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة؛ المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، وكريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .