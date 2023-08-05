بقيادة مؤمن سليمان..القوة الجوية يتقدم على أربيل في الشوط الأول بنهائي كأس العراق

مؤمن سليمان

تقدم القوة الجوية على نظيره أربيل بهدف نظيف في الشوط الأول، في الذي يجمع بينهما بملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد في نهائي كأس العراق.



أحرز مهند عبد الرحيم هدف التقدم لصالح القوة الجوية في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، ليتقدم رجال مؤمن سليمان في النصف الأول.



ويخوض القوة الجوية مباراته بتشكيل مكون من:



محمد حميد، حمزة عدنان، رسلان حنون، محمد الباقر، إبراهيم بايش، فرانكو أتشو، علي محسن، محمد قاسم، كرار نبيل، حسين جبار، مهند عبد الرحيم.



ويقود مؤمن سليمان القوة الجوية منذ أبريل 2023، وحل القوة الجوية وصيفًا في جدول ترتيب الدوري العراقي في الموسم الماضي، 2022-2023، بفارق 4 نقاط عن البطل الشرطة.

