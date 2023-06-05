الاتحاد المصرى لرياضات ذوى الشلل الدماغى يكشف عن شعار بطولة إفريقيا

كشف الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي اليوم الاثنين،عن شعار بطولة إفريقيا القارية للبوتشا القادمة والتى المقرر إقامتها في مصر، والمؤهلة للدورة البارالمبية باريس 2024.



حيث اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفية فرعونيه افريقيه، حيث تضمن التصميم خلفية مزينه بنقوش فرعونية مرسوم عليها جناحين كإشارة النسر المصري رمز القوة في إشارة إلى قدرة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير إلى الكرة الأرضية في إشارة ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا.

يذكر أن مصر نجحت في استضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر إقامتها في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

على الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة الدكتور أحمد أدم موعد بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي.

وحدد الاتحاد المصري إقامة النسخه الخامسة لبطولة كأس مصر للسباحه يوم الأحد المقبل 5 مارس علي ان يستضيفها المركز الأولمبي بالمعادي.

ويشارك في بطولة كأس مصر للسباحه 98 لاعب و لاعبه من 23 هيئة رياضية تحت رعاية بنك مصر الراعي الرسمي للإتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.



تعتبر هذه البطولة هي البطولة السادسه التي ينظمها الاتحاد

خلال الموسم الرياضي 2023/2022 من إجمالي( 11 ) بطولة مدرجه بأجندة نشاط الاتحاد للموسم الرياضي الحالي لأنشطة السباحه ، العاب القوى ، البوتشا ، كرة القدم السباعية.

يذكر أن بطولة الجمهورية للسباحة والتي أقيمت في ديسمبر ٢٠٢٢ بنادي الصيد بالدقي حصل على المركز الأول نادي المصري القاهري وجاء نادي الصيد في المركز الثاني والبنك الأهلي حصل على المركز الثالث.