مصر تستضيف البطولة الإفريقية للبوتشا لذوي الشلل الدماغي لأول مرة (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "لأول مرة.. مصر تستضيف البطولة الإفريقية للبوتشا للاعبي ذوي الشلل الدماغي".

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استطعنا استضافة البطولة الأفريقية للبوتشا

وقال كابتن محمد دسوقي نائب رئيس اتحاد البوتشا: "الحمد لله استطعنا استضافة البطولة الأفريقية للبوتشا، وهو أول حدث في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وتشارك فيه 5 دول أفريقية من الدول الرائدة في مجال البوتشا بأفريقيا، ويشارك 32 لاعب ولاعبة".

البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية الدولية بباريس 2024

وأضاف: "هذه البطولة مؤهلة للدورة البارالمبية الدولية بباريس 2024، وهذا شيء مميز جدا، ونعتبره نجاح للاتحاد والرياضة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية كلها".

من جانبه قال حسام مبارك عضو مجلس إدارة الاتحاد: "بذلنا جهودا كبيرة في الفترة الماضية، والشباب لديهم عزيمة وإصرار، ومن حسن حظنا أن البطولة ستقام على أرضنا، وهناك فرصة كبيرة للتأهل إلى باريس 2024 مباشرة، ونحن على أتم الاستعداد، ولاعبونا مصممون على الميداليات الذهبية".