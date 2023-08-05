جارناتشو أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد ولانس

حصل أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد ولانس الفرنسي في المباراة التي أقيمت على ستاد أولد ترافورد في اللقاء الودي .

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كتب حساب مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" تغريدة كاشفه على أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد و لانس قائلا :" أداء حماسي كالعادة، وأكثر..، أفضل لاعب بمباراتنا ضد لانس هو أليخاندرو جارناتشو!.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على لانس 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ستاد أولد ترافورد .

أفتتح التسجيل للفريق الفرنسي اللاعب فلوريان سوتوكا في الدقيقة 23، بعدما استغل خطأ الحارس الكاميروني أندريه أونانا

بينما تعادل نجم الشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، مستغلًا تمريرة زميله أنتوني.

فيما أحرز أنتوني الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 53، بعد تمريرة زميله أليخاندرو جارناتشو، ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 من عمر المباراة