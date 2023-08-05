ديمبيلي يقود تشكيل الاتفاق السعودي لمباراة الجزيرة الإماراتي وديا

أعلن الانجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الجزيره الإماراتي مساء اليوم السبت في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا

تشكيل الاتفاق السعودي لمباراة الجزيري الإماراتي

في حراسة المرمي ك باولو فيكتور،

في خط الدافع : سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، مشعل العلائلي، علي هزازي، جوردان هندرسون، فيصل الغامدي،

في خط الهجوم أحمد الغامدي، روبين كوايسن، موسى ديمبيلي.

وظهرت 3 نجوم الاجانب في اللقاء الجزيرة الإماراتي في البروفه الأخيرة قبل ضربه بداية دوري روشن السعودي.

ويخوض فريق الاتفاق السعودي في المعسكر الخيتامي بالامارات استعداداً للموسم الجديد.