عاجل
بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال بالبطولة العربية عاصفة مدمرة تقترب من بريطانيا.. والأرصاد: أحذروا مالكوم يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديمبيلي يقود تشكيل الاتفاق السعودي لمباراة الجزيرة الإماراتي وديا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الانجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الجزيره الإماراتي مساء اليوم السبت في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا

txt

غدًا..الاتفاق السعودي يواجه الجزيرة الإماراتي وديَا

txt

هل صفقات نادي الاتفاق بدعم من صندوق الاستثمار السعودي (خاص)

تشكيل الاتفاق السعودي لمباراة الجزيري الإماراتي

في حراسة المرمي ك باولو فيكتور،

في خط الدافع :  سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، مشعل العلائلي، علي هزازي، جوردان هندرسون، فيصل الغامدي،

في خط الهجوم  أحمد الغامدي، روبين كوايسن، موسى ديمبيلي.

الصورة

وظهرت 3 نجوم الاجانب في اللقاء الجزيرة الإماراتي في البروفه الأخيرة قبل ضربه بداية دوري روشن السعودي.

ويخوض فريق الاتفاق السعودي  في  المعسكر الخيتامي  بالامارات استعداداً للموسم الجديد. 