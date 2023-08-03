أنابيلا هلال تعتمد موضة الدبابيس الذهبية بخصر مكشوف

تحرص الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها الراقي مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها.

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة مواكبة لأحدث صيحات الموضة مما جعلها تبدو كنجمات هوليوود، حيث ارتدت فستان مجسم، بأكمام طويلة، مكشوف الظهر، زين بالدبابيس الذهبية، من الأمام مما عكس نحافة خصرها فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا متناغمه مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود.

انابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017 .