حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية أولاد نجم القبلية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حالة إزالة سور مبنى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت ببخانس فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة 70متر تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية .

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن الإزالة التى تمت بناحية الشيخ بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية على عبارة عن سور من البلوك الأبيض والاسمنت على مساحة70متر تقريبا والذى يعتبر ضمن التعدى بالبناء المخالف للقانون، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة المحلية لقريةاولاد نجم القبلية .