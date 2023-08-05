اصنعي كيك الشوفان الصحي بالشوكولاتة اللذيذة

يعتبر كيك الشوفان بالشوكولاتة من اشهي الحلويات التي يفضلها الأطفال بجميع أشكالها وأنواعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير أبسط وصفات الكيكات الجديدة ويتم إعدادها في وقت سريع، استمتعي بألذ وصفة لكيك الشوفان الخفيف بطعم الشوكولاتة الرائعة.

كيك الشوفان بالشوكولاتة



مقادير كيك الشوفان بالشوكولاتة

- للتزيين :

سكر البودرة : ربع كوب

رقائق الشوكولاته : كوب

- دقيق : 2 كوب (دقيق الشوفان)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حليب جوز الهند : 2 كوب

- الماء : كوب

- الشوكولاتة : كوب (داكنة ومذوبة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي دقيق الشوفان مع الكاكاو، والبيكنج باودر، والملح في وعاء عميق حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

أضيفي حليب جوز الهند، والفانيليا، والماء وقلبي المزيج جيداً.

أضيفي الشوكولاتة المذابة إلى الخليط وقلبي جيداً حتى تتجانس.

حضري صينية فرن مدهونة بالزبدة.

اسكبي خليط الكيك في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً، وبعد مرور الوقت، أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد، وانقليه لطبق التقديم.

زيّني الكيك بالسكر البودرة، ورقائق الشوكولاتة.