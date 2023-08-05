رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة ل15 ألف م3/يوماً

كلف اللوء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء محمد البنداري السكرتير العام، والمهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم السبت، بتفقد محطة اليسر لتحلية المياه بالغرقة لمتابعة أعمال بدء تركيب الاغشية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخاصة بسرعه الانتهاء من إحلال الأغشية لضمان عمل محطة اليسر لتحلية المياه بأعلي كفاءة وطبقا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب

وأكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تكلفة أعمال الاحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمحطة اليسر لتحلية المياه تبلغ ٧٥ مليون جنيه وسوف يتم نهو هذه الأعمال خلال اسبوعين من تاريخه حيث سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة بكمية ١٥ الف م ٣ / يوم لتغطية العجز الحالي في كمية المياه المطلوبة لمدينة الغردقة

وكان وزير الاسكان ومحافظ البحر الأحمر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد قاموا بتفقد محطة تحلية مياه البحر ( اليسر ) بطاقة ٨٠ الف م ٣ / يوم بمرافقة القيادات الشعبية والتنفيذية حيث تم تفقد جميع مكونات محطة اليسر لتحلية المياه وشدد وزير الاسكان على الالتزام بالصيانة الدورية وإحلال الاغشية طبقا للمعايير العالمية المتبعة في مجال تحليه المياه للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة

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