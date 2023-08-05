تشكيل السد القطري الرسمي لمباراة الشرطة العراقي في البطولة العربية

أعلن برونو ميجيل المدير الفني لفريق السد القطري، عن تشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء الشرطة العراقي مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

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تشكيل السد القطري لمباراة الشرطة العراقي

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - بوعلام خوخي، اوتافيو.

خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - بلاتا.

خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.

وصلت حافلة فريق السد القطري إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية استعدادًا لمباراة الشرطة العراقي في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

وعاين لاعبي السد القطري أرضية ملعب اللقاء قبل بدء عملية الإحماء المقرر لمباراة الشرطة العراقية في البطولة العربية الحالية.

موعد مباراة السد القطري والشرطة العراقية في البطولة العربية

من المقرر أن تبدأ مباراة السد القطري والشرطة العراقية مساء اليوم السبت الموافق 5 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري و الشرطة العراقية

تذاع مباراة السد القطري و الشرطة العراقي على قنوات Ssc الرياضية السعودية .