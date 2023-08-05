أرتيتا: خسارة الدوري الإنجليزي كان صعبة للغاية عليِ

أكد ميكل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال الإنجليزي، أن خسارة الدوري كانت صعبة للغاية، حيث كانت الأسابيع الأولى سيئة للغاية، بعدما نجح مانشستر سيتي في التتويج باللقب خلال الجولات الأخيرة من المسابقة.

وأوضح أن على الشخص النظر في المراَة، ويسأل نفسه هل كان يجب القيام عليه بأفضل من ذلك، وحال لم يكن الأفضل فيجب التعلم منه.

تصريحات أرتيتا

تحدث أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: " الأسابيع القليلة الأولى كانت صعبة للغاية، بعد ما مررت به".

وتابع: "أول ما ينبغى عليك القيام به هو النظر في المرآة وتسأل نفسك: هل هناك شيء كان يجب عليك القيام به بشكل أفضل، بشكل مختلف؟، وحال لم يكن فلابد أن تتعلم".

وأكمل: "لابد أن تحكم على نفسك، هل ما زلت الشخص المناسب لقيادة النادي، الفريق، بالطريقة التي تريدها؟ هل لديك تلك الطاقة وهذا الإيمان بأنك تريد القيام بذلك".

وأتم أرتيتا تصريحاته: "أظن أن الأمر استغرق تفكيرًا كبيرًا ولكن الإجابة هي نعم، أشعر بالكثير من الطاقة والإيجابية، لكني لا أحب الخسارة ويستغرق الأمر بعض الوقت، وكانت تلك لحظة صعبة".

الجدير بالذكر أن اَرسنال خسر لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في الجولات الأخيرة من البريميرليج، حيث حقق مانشستر سيتي اللقب في نهاية المطاف.