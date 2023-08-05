مدرب الشباب: تطورنا كثيرًا وأعرف الوحدة جيدًا

أكد المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي على معرفته الجيده بنادي الوحدة الإماراتي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023، مشددًا على أن المباراة بين الطرفين صعبة في كأس الملك سلمان.

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يستعد الشباب لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا الأحد في ربع نهائي كأس الملك سلمان، بعدما تأهل الليوث كأول المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل فريق الوحدة الإماراتي عن المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط في المركز الثاني.

تصريحات مارسيل كايزر قبل مباراة الشباب والوحدة

وقال مدرب الشباب كايزر في المؤتمر الصحفي لمباراة الشباب والوحدة بابطولة العربية: "سبق وأن توليت تدريب فريق في الإمارات، وأعرف الوحدة جيدًا، لكن المباراة لن تكون سهلة بيننا، نمتلك لاعبين مميزين ومع مرور الوقت سنصل للجاهزية التامة".

أضاف مارسيل كايزر مدرب الشباب: "لم نسجل أهداف كثيرة في دور المجموعات لكننا خلقنا فرصًا أكبر في المواجهة الأخيره، ويجب علينا النظر إلى فريقنا لدينا إيجابيات وسلبيات، مع العمل عليها سنكون أفضل".

يواجه الشباب نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الملك فهد الطبية في ربع نهائي كأس الملك في الطائف.