موعد مباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي البطولة العربية

يواجه فريق السد القطري نظيره الشرطة العراقي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في ربع نهائي البطولة العربية.

موعد مباراة السد والشرطة في ربع نهائي البطولة العربية

و تنطلق صافرة مباراة السد القطري و الشرطة العراقي فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، في ربع نهائي البطولة العربية.

القناة الناقلة لمباراة السد والشرطة

و تذاع مباراة السد القطري و الشرطة العراقي مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية عبر شبكة قنوات SSC بشكل حصري.

و استطاع اتحاد جدة احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعدما فاز في مبارياته الثلاثة على حساب الترجي والصفاقسي من تونس والشرطة العراقي، بينما صعد الهلال إلى ربع النهائي كوصيف مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الخسارة من السد القطري والفوز على الوداد المغربي والتعادل مع الأهلي الليبي.