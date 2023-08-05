يتقابل فريقا السد القطري والشرطة العراقي، مساء اليوم، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

التشكيل المتوقع لمباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي البطولة العربية

تشكيل السد القطري المتوقع أمام الشرطة

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: مصعب خضر - بوعلام خوخي - طارق سلمان - بيدرو ميجيل.

في خط الوسط: أكرم عفيف - ماتيوس أوريبي - أحمد سيار - علي أسد الله.

في الهجوم: بغداد بونجاح - حسن الهيدوس.

تشكيل الشرطة العراقي المتوقع لمباراة السد

في حراسة المرمى: أحمد باسل.

في خط الدفاع: أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم.

في خط الوسط: أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف.

في الهجوم: آسو رستم - علاء عبد الزهرة.

موعد مباراة السد والشرطة في ربع نهائي البطولة العربية

و تنطلق صافرة مباراة السد القطري و الشرطة العراقي فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، في ربع نهائي البطولة العربية.

القناة الناقلة لمباراة السد والشرطة

و تذاع مباراة السد القطري و الشرطة العراقي مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية عبر شبكة قنوات SSC بشكل حصري.