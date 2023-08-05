سبب غير متوقع وراء تكوِّن حصوات الكُلى.. مادة غذائية السر

حذر مجموعة علماء صينيون من أن تناول السكريات المضافة يزيد من خطر تكون حصوات الكلى، وجاء ذلك وفقًا لدراسة حديثة حللت بيانات أكثر من 28 ألف شخص من البالغين من النساء والرجال تم تجميعها خلال أعوام 2007 -2018 كجزء من المسح الوطني للصحة والتغذية بالولايات المتحدة (NHANES).

أسباب تكون حصوات الكُلى:

ووفقًا لما ذكره موقع gazeta.ru، خلصت نتائج الدراسة إلى أنه كلما زادت نسبة السكريات المضافة في النظام الغذائي، زاد احتمال تكون الحصى في الكلى، فمثلًا المشاركون الذين حصلوا على أكثر من 25% (500 سعرة حرارية وأكثر) من طاقتهم العامة من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة لتكون الحصى في الكلى لديهم بنسبة 88% مقارنة بالذين كانوا يحصلون من السكريات المضافة على أقل من 5% من السعرات الحرارية.

أسباب تكون حصوات الكُلى

أخذ الباحثون بالاعتبار الوزن والعمر والجنس والدخل ونوعية التغذية ومرض السكري والتدخين، ثم قيموا التغذية باستخدام مؤشر التغذية الصحية (HEI-2015) الذي يأخذ بالاعتبار تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمواد الضارة: الحبوب المكررة، الملح، والدهون المشبعة، ليتضح فيما بعد من النتائج أن الحد من تناول السكر المضاف قد يساعد على منع تكون حصى الكُلى.

توجد السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة، وبصورة خاصة في المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة والحلوى والآيس كريم والكعك والبسكويت، وتشمل الأعراض الشائعة لتكون حصوات الكُلى الألم الشديد والغثيان والتقيؤ والحمى والقشعريرة والبول الدموي، وقد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى ومشكلات في تدفق البول من الكُلى والقصور الكُلوي.

تتكون حصى الكلى عادًة عند الرجال البالغين، والأشخاص المصابين بالسمنة، والإسهال المزمن، والجفاف، ومرض التهاب الأمعاء، والسكري، والنقرس.