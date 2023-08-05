جامعة الزقازيق تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

توافد طلاب شهادة الثانوية العامة الناجحون هذا العام بمحافظة الشرقية، على معامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، وذلك لتسجيل الرغبات بمكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، في أول أيام المرحلة الأولى، والتي بدأت اليوم الأحد 5 وتستمر ليوم 12 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، لافتًا إلى أن المعامل مزودة بمتخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وأوضح، أنه تم التأكد من جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل العقبات كافة التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة للأوراق كافة المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

وذكر نائب رئيس الجامعة، أن معامل التنسيق تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.