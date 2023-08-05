مدرس فيزياء يهدي طالبا سيارة بعد الحصول على المركز الرابع في الثانوية العامة (فيديو)

قدم مدرس الفيزياء كيرلس القس، بمحافظة المنيا، سيارة جديدة لأحد طلابه ويدعى كيرلس نوناني يعقوب بمناسبة حصوله على المركز الرابع بالجمهورية في امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

ووثق مقطع فيديو نشره المدرس عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل "فيس بوك" لحظة تقديمه الهدية للطالب كيرلس نوناي بسبب تفوقه الدراسي وحصوله على المركز الرابع.

وظهر المدرس كيرلس والملقب ب "الدكتور في الفيزياء"وهو يقدم السيارة كهدية للطالب بسبب مجموعه المرتفع في الثانوية وحصوله على الدرجة النهائية في الفيزياء .

وأكد المدرس أن الهدية تعد تقديرا لجهود الطالب وتحفيز للدفعات القادمة، مشيرا إلى أنه في بداية العام الماضي وعد طلابه بهدايا مفاجئة لكل طالب يدخل قائمة أوائل الجمهورية، قائلا: هدفنا نشجع كل الطلاب ونغرس جواهم إن مفيش مستحيل".

وأعرب الطالب كيرلس عن سعادته بهدية مدرسه له، لافتا إلى أنه حصل على ٤٠٢ درجة في الثانوية العامة.

وواصل أنه كان يعتمد في مذاكرته للمواد على كثرة حل نماذج الامتحانات السابقة، ناصحا الطلاب المقبلين على الثانوية العامة باتخاذ الأمور بجدية من البداية ومراجعة الدروس أول بأول وعدم التوتر.

وقال الطالب إنه علم بنتيجته من خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن الاتصال جاء اثناء متابعته لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر ، مؤكدا أنه عقب اتصال وزير التعليم توجه إلى المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة.

محافظ المنيا يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة هاتفيًا





هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثاني بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم" بمجموع ٤٠٢ درجة.

قدم محافظ المنيا، التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا، حيث أعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق ، وجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيًا الله أن يوفقهم، مؤكدًا، أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية.

شاهد الفيديو..