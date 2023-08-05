بالفيديو.. الكوربية تستعرض تفاصيل استجابة مصرف أبوظبي لـ "الوفد" بشأن تعويض ضحايا اكتتاب بلتون

تناولت حلقة الكوربيه مع د.صلاح عبدالله المذاعة مساء اليوم على قناة "الوفد" مجموعة ساخنة من الأخبار الحصرية، والملفات المهمة التي ترتبط بكل صغيرة وكبيرة بسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى حوار مهم للغاية مع الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

تناولت الحلقة حوار شامل مع رئيس مجلس إدارة شركة برايم حول الملفات الساخنة في الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

تناولت الحلقة العديد من الأخبار ومنها الأخبار الحصرية بالرقابة المالية والذي يدور حول .. الرقابة المالية تدرس تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت والشركات الناشئة...حيث

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على دراسة تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة في يناير عام ٢٠١٧، استكمالا لجهود إدارة الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة عمليات التقييم لما تنطوي عليه من آثار تطول المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ووفقا لمصادر ستفرد الرقابة المالية ضمن عملية التطوير مساحة كبيرة لتطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة.

تستهدف التعديلات مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة خاصة في المراحل مبكرة التأسيس والتشغيل وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن في ظل الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة، خاصة التي تعتمد على مكون تكنولوجي بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة بموجب التطوير المحتمل على التوسع وتطوير أعمالها بما يعود بالنفع على القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي المصري من خلال زيادة مستويات التشغيل والدخول.

كانت المعاير المالية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة مطلع ٢٠١٧، قد حددت خطوات عملية التقييم، والتي تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذي تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلي للمنشأة المستقبلي بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلي ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالي المتعارف عليها والحالات التي تلاءم تطبيق كل منها ، وتنتهي بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائي.

تنفذ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد استراتيجية وخطة عمل تنفيذية طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لما يقدمه من خدمات مالية متنوعة تدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي والاستقرار المالي على حد سواء من خلال عدة محاور شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية أهمها تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الاطار الرقابي والتشريعي ودعم استقرار الاسواق وكذلك تحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري والتاميني وكذلك تأهيل المهنيين بمختلف الاسواق المالية غير المصرفية وهي أسواق التأمين والتمويل غير المصرفي وكذلك أسواق رأس المال.

كما تتضمن الحلقة خبرا حول استكمال فاعليات الترويج للاستثمار بالبورصة في مدينة العلمين ..حيث تستكمل البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة فاعليات الترويج لسوق الأسهم بمنطقة الساحل الشمالي في مدينة العلمين.

تهدف الفاعليات للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتنعقد الفاعليات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر.

وعقد البورصة مؤخرا حلقة نقاشية قام خلالها رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية باستعراض 4 محاور رئيسية تتمثل في اسباب ودوافع الاستثمار في البورصة؟ ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الاوراق المالية، وكيف يمكن الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

كما استعرض رئيس البورصة كيفية الاستفادة من سوق الاوراق المالية كأداة لتمويل الشركات وأيضا أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة، بالمقارنة بالسوق العقاري وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي تم الإعلان عنها او الجديدة.

كما يعرض "الدكاني " خلال الفاعليات الخطوات التي قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها.

يتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الاعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالاضافة الي الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الاوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الادوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالاضافة الي فعاليات تخص ريادة الاعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية الجديدة... و Paragon Hub هو أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الاعمال بطريقة مبتكرة ويضم مساحة اعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانيات اللازمة بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.

كما تتضمن الحلقة أيضا إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عضوية مجلس اتحاد الأوراق المالية...حيث تعلن لجنة الأشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية غدا "الأثنين" القائمة النهائية للمرشحين الذي يحق لهم خوض انتخابات الاتحاد.

وعلمت "الوفد" أن اللجنة المشرفة على عملية الترشح والتي تضم متخصصين من الرقابة المالية، والدكتور عصام خليفة وإنجي عاشور من الاتحاد كثفت خلال الساعات القليلة الماضية من إجراءاتها لفحص الأوراق والملفات المطلوبة، والتي قام المرشحين باستكمالها.

ويتوقع أن يتم قبول كافة المتقدمين للترشح، وعددهم 19 مرشحا، وذلك لاستيفائهم للأوراق المطلوبة، وتوافقهم مع الشروط المحددة من الرقابة المالية.

قامت اللجنة على مدار الأيام الماضية باستكمال أوراق الترشح، حيث تبين للجنة أثناء الفحص عدم استكمال بعض الأوراق ...ويصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.. ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.

وتتضمن الحلقة أيضا : استجابة لما نشرته "الوفد"

مصرف أبوظبي الأول يخصص أسهم بديلة لضحايا اكتتاب "بلتون" ويتحمل فرق السعر

في استجابة سريعة لما نشرته "الوفد" العددين الماضيين حول أزمة ضحايا مصرف ابوظبي الأول من عملاء وشركات سمسرة، وعدم قيام البنك بإدراج اكتتاب العملاء في زيادة رأس شركة بلتون القابضة في ارصدتهم...قام البنك تحت إشراف الرقابة المالية بتخصيص أسهم بديلة، عن الأسهم التي أخطأ البنك في عدم الاكتتاب بها لصالح العملاء، مما تسبب في ضياع فرصهم في المكسب.

كما قام البنك مؤخرا بالإسراع في شراء الأسهم متحملا تكلفة فروق الاسعار، وإيداع هذه الاسهم في حسابات المتضررين، في الوقت الذي يجري البنك استكمال وحصر العملاء الأفراد الذين قاموا بالاكتتاب وسداد المبالغ للبنك بصفة مباشرة، بعيدا عن شركات السمسرة.

قال الدكتور على الحداد العضو المنتدب لشركة نيوبرنت أن الرقابة المالية قامت بدورها على أكمل حال، لاسترداد مستحقات العملاء، وحماية أموالهم، واستثماراتهم.

أضاف أن تدخل الرقابة المالية عالج مشاكل العملاء، وهو أمرا ليس بجديد على الرقابة المالية في مثل هذه الأمور في ضمان الحفاظ على المستثمرين وأموالهم.

كان مصرف ابو ظبي الأول المسئول عن تلقي الطلبات بالاكتتاب للعملاء في زيادة رأس شركة بلتون القابضة، وتم سداد المبالغ المستحقة، للاكتتاب إلا أن البنك لم يقم بإدراج الزيادة في أرصدة العملاء، وكاد يتسبب في أزمة للعملاء، وهو ما دعا العملاء وشركات السمسرة إلى التواصل مع الرقابة المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومطالبتهم بالتدخل لاسترداد حقوقهم في أسهم الاكتتتاب.

كما تتضمن الحلقة أيضا ..توقعات السوق خلال الأسبوع الجاري ...حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري اتجاهها العرضي، وموجة تباينها بين الصعود والهبوط بسبب عدم وجود محفزات اقتصادية تدفع المؤشرات للصعود، وكذلك أيضا رفع أسعار الفائدة1%.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 17800 نقطة، وذلك حال اتجاه شرائي مكثف من المستثمرين.

تتوقع أيضا "زيدان" أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة مقاومة، على أن تكون منطقة 17300 نقطة مستوى دعم أول، ومستوى17100 نقطة منطقة دعم ثان.