محافظ القاهرة : تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف المحترق

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المرج بإزالة عقار مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 350 م2 بشارع عمر بن الخطاب مع شارع البترول بالمرج الغربية عبارة عن دور أرضى وأعمدة وحوائط الدور الأول فوق الأرضى تمت إقامتهم رغم صدور قرارات إزالة له لاقامته بدون ترخيص .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع الى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.