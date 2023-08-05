مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق جاهز لاستقبال طلاب الثانوية العامة

لتسجيل رغباتهم..

اختتمت جامعة الزقازيق استعداداتها لاستقبال المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة، لتسجيل الرغبات بمكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم إعداد مكتب للتنسيق الإلكتروني يضم 60 جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم وفق شرائح مجاميعهم، حيث حرصت الجامعة على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب وذويهم في ملء رغباتهم، بالإضافة إلى متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تشكيل فرق عمل تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، لاستقبال الطلبة الوافدين لمكتب التنسيق الالكترونى وإرشادهم للكليات المختلفة طبقًا للمجموع الحاصين عليه، كما تم تكليف عدد من رجال الأمن الإداري لتأمين المعامل، وتنظيم دخول الطلاب وخروجهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بتطهير وتعقيم أماكن التواجد والإنتظار.

وأشار "الدرندلي" إلى أنه تم تأمين التيار الكهربائى بالمعامل المجهزة لضمان استمرارية العمل بها دون أى أعطال مفاجئة تعوق إدخال بيانات الطلاب.

وقال الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسين كمبيوتر، وفنيين صيانة، وأخصائين بشئون الطلاب، من أكفأ العناصر المدربة بجامعة الزقازيق، لمعاونة الطلاب فى إدخال بياناتهم واصلاح الأعطال المفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي حال حدوثها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأن العمل بمكتب التنسيق الالكترونى سوف يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميًا، بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأنه شدد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، مؤكدًا على فرق العمل ضرورة الاهتمام بالاجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلحاقهم بالكليات والمعاهد بمختلف الجامعات.