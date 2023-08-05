إزالة 50 حالة تعدِِ على الأراض الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على تكثيف الحملات المكبرة وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأر اضي الزراعية وأملاك الدولة ، بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ، و مسئولى حماية الأراضى ، مع المرور الميدانى للتصدي لكافة أشكال التعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا، 26 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراض زراعية، بالمجالس القروية (صندفا و شلقام وأبو جرج وبنى على )، وأحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، تم إزالة 6 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرى ، تله، والبرجاية ، ونزلة حسين ، إلى جانب إيقاف حالتي بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، 9 حالات تعدِِ للبناء المخالف بدون ترخيص منها، 6 حالات بقرية قلوصنا، و4 بقرية منقطين .

ونجح مركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، في إزالة 5 حالات تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمراني ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، حالتين تعدِِ الأولى بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة، والثانية حالة بناء مخالف فى المهد بقرية قصر هور ، التابعة لمجلس قروى إبشادات.