استقرار أسعار الخضار والدواجن بأسواق البحر الأحمر

شهدت أسعار الخضار والفاكهة بسوق الغردقة استقرارا وكان سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الليمون 40 جنيهًا وكيلو الفاصوليا الخضراء 30 جنيهًا والفلفل الأخضر 12 جنيهًا والبصل 25جنيهًا وكيلوالبامية 20 جنيها وكيلو الملوخية15 جنيها وكيلو الموز 20جنيها وكيلو البطيخ 10 جنيهات وكيلو البرتقال الصيفى 20 جنيها وكيلو التفاح 30 جنيها وكيلو العنب 20 جنيها وبينما تراوحت أسعار المانجو من 35 جنيها إلى 120 جنيها.

وعبر البائعون فى مجمع الدهار للخدمات المتكاملة عن استيائهم من زيادة الأسعار مما قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتى أثرت في الكثير من الخضر والفاكهة.

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت أسعار الدواجن، وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 76 جنيهًا للكيلو والفراخ الحمراء والبلدى 120 جنيهًا للكيلو والبط البلدى 110 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانية من 155 إلى 160 جنيهًا للكيلو والشيش طاووق 150 جنيهًا للكيلو والأوراك 75 جنيهًا للكيلو والكبد والقوانص75 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر كرتونة البيض البلدى 112 جنيهًا والبيض الأبيض 109 جنيهات والبيض الأحمر 108 جنيهات، ولاقت هذه الأسعار عزوفا من المواطنين على الشراء.

بينما شهدت حلقة السمك بالغردقة إنخفاض طفيف فى أسعار يعض الأسماك

حيث انخفض سعر كيلو السمك البلطى من 95 الى 75 جنيه للكيلو والسمك البورى من 120 الى 100 جنيه للكيلو