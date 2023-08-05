"ناصر الجديدة" بأسيوط مدينة الجيل الرابع الذكية

بإستثمارات بلغت 5.5 مليار جنية..

تعمل الدولة المصرية على النهوض بالمجالات كافة التي تساعد الاقتصاد المصري على الازدهار وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظات، خصوصًا الصعيد، الذي يلقى اهتمامًا واسعًا من القيادة السياسية، وتعمل الدولة على تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية في الصعيد، بعد سنوات عدة من الإهمال والتهميش ومن المشروعات الجاري تنفيذها في الصعيد مدينة ناصر الجديدة.

مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، أو "الهضبة"، كما يطلق عليها أبناء المحافظة، تعد ناصر الجديدة من مدن الجيل الرابع الذكية، التي تنفذها الدولة المصرية، ضمن مشروعات تنمية الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا في مجال مشروعات الإسكان.

تقام المدينة علي مساحة 6006 أفدنة، وتوفر 16 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وتبعد بمسافة 15 كيلو مترًا عن مدينة أسيوط، و4 كيلو مترات عن مطار أسيوط الدولي، وتطل على الطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسوان، وذلك يجعلها في موقع إقليمي وتصل استثماراتها إلى 5.5 مليار جنيه، خلال مرحلتها الأولى.

ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان إجتماعى تم الانتهاء منها، و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مجمع خدمات.

ويبلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 5.5 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة، 3.5 مليار جنيه، ومنها مشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر، والتي تتكون من 60 عمارة سكنية، بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترًا، ومشروع الإسكان الاجتماعي يتكون من 1584 وحدة سكنية «66 عمارة»، كما جرى إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدانًا، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية، وكذلك يتم تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة، والتي تقام على مساحة 31 فدانًا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل.

كما يجرى تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت، وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية المدينة بالكامل، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التقى المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، خلال الفترة الماضية، لبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة واستكمال مشروعات الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة كافة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمدينة، وذلك لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد يساعد على تقليل الكثافة السكانية بالمحافظة، وكذلك توفير العديد من فرص العمل للشباب.