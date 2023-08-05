السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تعرف على موضوعات مسابقة مهرجان الموسيقى العربية 32

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هانى فرحات ويقام فى الفترة من 20 اكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل .

 

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا، ان المسابقة تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط على المتسابق اداء احد اعمال خالد الذكر سيد درويش واخر من اختياره ، اما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على الات ( القانون ، العود ، الكمان ، التشيللو والناي ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وان يقوم باداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

 

وتابع : " اما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى واتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لاحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 الف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات ، واضاف ان التسجيل فى المسابقة.

 

 يبدا اعتبارا من الخميس 17 اغسطس وحتى الاحد 1 اكتوبر من خلال الموقع الاليكترونى www.cairoopera.org وخصصت الاوبرا البريد الاليكترونى dr.rati[email protected] للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات

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