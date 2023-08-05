لقطات من حريق وزارة الأوقاف (فيديو)

اندلع حريق هائل، صباح اليوم السبت، في مقر ديوان وزارة الأوقاف في منطقة وسط البلد في القاهرة ولم يُخلف الحريق أي خسائر بشرية حتى الآن.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لقطات من الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمقر وزارة الأوقاف والذي تمكن رجال الحماية من إخماده.

ويظهر الفيديو التهام النيران في الأدوار العليا من المبنى وسط تصاعد أعمدة الدخان، والنيران التي طوقت المبنى بالكامل.

بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق وزارة الأوقاف

ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، في السيطرة على حريقٍ نشب في وزارة الأوقاف.

يُذكر أن غرفة عمليات النجدة كانت قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مبنى ديوان الوزارة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم يُسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، حيث ساهم كون اليوم إجازة رسمية في تقليل عدد الموجودين بالمبنى لحظة اندلاع النيران.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع، أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون في التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال في صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء في حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب في أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدي إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذي يساعد على الاشتعال، وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، ولكي يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

https://www.youtube.com/shorts/88MbNsgJVT4?feature=share