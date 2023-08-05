ضبط ألمانى حاول تهريب سجائر محشوة بنبات الحشيش المخدر عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوه بنبات الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا اشتبه احمد الاسمر مأمور اللجنه الجمركيه فى راكب ألمانى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده كندس وعبد المجيد النجار تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس .

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صاله الوصول الدولى قام بتكليف محمد عبد الحليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٢ سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز أحمد احمد الأسمر وعلى أبو الحسن بحضور هانى عبد الحافظ من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة .

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابه بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى