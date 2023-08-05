الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 890 جندي أوكراني خلال يوم

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أنه تم القضاء على 890 جندي أوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك، وصد جميع الهجمات المعادية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف البيان أنه تم تعزيز الجبهة في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف، وصد ثلاث هجمات معادية وتم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab بولنديا ومدافع D-20 وMsta-B.

وعلى محور دونيتسك، تم صد عشر الهجمات والقضاء على 230 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab ومدافع D-20 وGvozdika، وRapira، حسب ما ذكر البيان الصادر عن الدفاع الروسية.

وعلى محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم صد ثلاث هجمات والقضاء أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع Akatsiya ومدفعي D-30.

كما أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها قامت بالقضاء على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع M777 أمريكي و3 مدافع Gvozdika جنوب دونيتسك.

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab و4 مدافع D-20 ومدفع D-30، على محور زابوريجيا.

وفي محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Msta-B.

وبالقرب من قرية روغان بمقاطعة خاركوف تم تدمير محطة للرادار، وتدمير مستودع للذخيرة بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.

واعترضت الدفاعات الروسية 8 صواريخ HIMARS أمريكية.

وقامت القوات الروسية بتدمير 22 مسيرة في خاركوف ولوغانسك وزابوريجيا ودونيتسك وخيرسون.

تضرر سفينة روسية

من ناحية أخرى، أكد مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري بمنطقة "نوفوروسيسك" تضرر سفينة روسية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش جراء هجوم بزورق مسير أوكراني .

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"الروسية اليوم السبت:" إن السفينة "إس إي جي"تعرضت لهجوم بمركبة مسيرة أوكرانية أحدث ثقبا في جسم السفينة"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أفراد طاقم السفينة ولا توجد مخاطر حيال إمكانية غرقها .

وأضاف:" أن السفينة متوقفة في مكانها، ولم يسفر الحادث عن تسرب للوقود في المياه ".

من جانبها، أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهاري أن السفينة متوقفة حاليا في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت شن هجوم على أهداف في شبه جزيرة القرم .

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