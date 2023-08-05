ورشة لتعليم الموسيقى للصحفيين وأسرهم.. تفاصيل

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين "ورشة لتعليم الموسيقى" تشمل عدد من الآلات الموسيقية

(البيانو والعود والكمان والجيتار والإيقاع إضافة الى ورشة لتحسين الصوت).

وأعلنت اللجنة أنه تم تحديد قيمة الاشتراك فى الآلة الواحدة وفقا لـ 3 شرائح:



الشريحة الأولى للصحفيين وأسرهم بمبلغ 200 جنيهاً للآلة الواحدة، علما بأنها مدعمة من النقابة.

ورشة للصحفيين وأسرهم



الشريحة الثانية للعاملين بالمؤسسات الصحفية وأسرهم بمبلغ ٣٥٠ جنيها للآلة الواحدة .

الشريحة الثالثة بمبلغ ٤٥٠ جنيها للآلة الواحدة لغير الصحفيين.

وذلك على أن تكون الأولوية للصحفيين وأسرهم في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب.



على أن يتم التقديم للورشة بدءً من الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ومن يرغب فى الاشتراك التوجه إلى شئون المجلس بالدور الثاني بالنقابة لتسجيل اسمه، أو لدى الزميل كفاح أحمد المشرف على ورشة الموسيقى .