تقديم 16 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن (شاهد)

كشف الدكتور جلال الشيشيني، مدير مبادرة "100 يوم صحة"، أبرز ما تم إنجازه حتى الآن من المبادرة التي انطلقت منذ 42 يوما.

وقال "الشيشني" خلال تصريحاته عبر فضائية " dmc"، اليوم السبت، إن الحملة انطلقت منذ 42 يومًا، ومعظم الخدمات المقدمة بها تندرج تحت خدمات الصحة العامة سواء التطعيمات أو الكشف المبكر أو تنظيم الأسرة والصحة النفسية، بجانب الخدمات العلاجية ضمن مباردة القضاء على قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تقديم 16 مليون خدمة ضمن المبادرة، 95% منها يندرج تحت خدمات الصحة العامة، و4 % منها ضمن خدمات الكشف المبكر.

وواصل الشيشيني أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة رعاية أولية ومراكز صحية بجانب سيارات متنقلة وسيارات صحة المرأة والأكشاك الموجودة بأماكن التنزهات والتجمعات، موضحًا أنه يمكن لأي مواطن الدخول على الموقع الإلكتروني 100 مليون صحة أو الخط الساخن 15335 لتحديد مكان إقامته ونوعه ذكر أم أنثي والفئة العمرية لتوجيهه لحزمة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها بنطاقه الجغرافي.

"100 يوم صحة" حقت زيادة في الاستفادة بالمبادرات الرئاسية





وقد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدرة النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.

«عبدالغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة.

وتابع «عبدالغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.