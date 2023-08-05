سعر الدولار اليوم السبت بـ منتصف التعاملات اليوم

سعر الدولار.. شهدت العملة الامريكية خلال منتصف تعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرف الاٌلي الـ ATM، اليوم السبت استقرارًا ملحوظاً في ثاني أيام الاجازة الاسبوعية في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية والعربية لاسيما سعر الدولار الامريكي$، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة للوقوف على أخر المستجدات السعرية لجميع السلع لاسيما العملات وبالاٌحرى الدولار الامريكي، العملة الاكثر رواجًا والتي تشغل الراٌي العام من مستوردين ورجال أعمال وأصحاب المصانع، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 5 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع