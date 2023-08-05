بعد رفع سعر الفائدة 1%.. هل تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة؟

قالت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير أول أمس، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، يستبعد طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد أعلى.

هل تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة؟

وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، بعد طرح شهادات الـ 25% والتي كانت تكلفتها كبيرة ولجأ العديد من عملاء البنوك إلى كسر شهاداتهم من أجل شرائها، وطرح بعدها شهادات أخرى ذات عائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، فإن كل هذا يستبعد أن تطرح البنوك الحكومية أوعية ادخارية جديدة، وذلك لأن الشهادات الحالية نجحت في استقطاب جزء كبير من خارج القطاع المصرفي وساهمت في سحب السيولة من السوق.

سهر الدماطي الخبيرة المصرفية

أسباب رفع سعر الفائدة 1%

وتابعت الخبيرة المصرفية: السبب وراء رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يرتكز على ثلاث نقاط اولها، التطورات الدولية حيث أنه بالرغم من أن اسعار السلع العالمية تراجعت إلا أن اسعار المواد البترولية ما زالت ترتفع.

وأردفت: تراجعت معدلات التضخم لدى عدد كبير من الدول الاقتصادية الكبرى على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، إلا أن تلك الاقتصادات ما زالت تتبع سياسة نقدية متشددة.

واستكملت سهر الدماطي: على الصعيد المحلي فإن السبب وراء رفع المركزي المصري سعر الفائدة 1% يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم من 40.3% إلى 41% وهو أعلى مستوى وصل اليه، بعد زيادة التوقعات بأن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023.

جدير بالذكر أنه، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.