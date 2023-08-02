قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى 7 شهادات ادخار في البنوك

يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 3 أغسطس، لبحث مصير سعر الفائدة، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له 40%.

ويتساءل الكثير من عملاء البنوك وراغبي الاستثمار عن أعلى شهادات الادخار الموجودة بالسوق حاليًا، لذا ترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار وذلك بهدف الاستثمار الآمن والحصول على عائد شهري ثابت خلال مدة تصل لـ3 سنوات.

شهادة بنك التنمية الصناعية

شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدمًا بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

بعائد 19 و22%، يطرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتين لكل المواطنين العاديين شهادات ثابتة ومتغيرة بأعلى معدل عائد، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه فأعلى، ولمدة 3 سنوات، وتكون نسبة الفائدة في شهادات العائد الثابت 19%، أما بالنسبة للشهادة الثانية، تكون نسبة العائد في السنة الأولى 22%، و18 في السنة الثانية، وفي السنة الأخيرة تكون نسبة العائد 16%.

البنك الأهلي وبنك مصر

شهادة بنك ناصر الاجتماعي

بعائد يصل إلى 22 % يطرح بنك ناصر الاجتماعي شهادات ادخارية جديدة تراكمية تصل لمدة 3 سنوات، تصرف عند تاريخ الاستحقاق 22%، وأخرى تراكمية لمدة سنة ونصف بفائدة 20%.

شهادة البنك المصري الخليجي

بعائد 19 و23%، يطرح البنك المصري الخليجي شهادة ثلاثية بعائد سنوي 19%، على أن يتم صرفه بشكل شهري، لمدة 36 شهرا، وتبدأ قيمة شراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفتها، كما يطرح البنك شهادة ادخار جديدة بعائد متغير 23%، وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه فأعلى.

شهادة بنك التعمير والإسكان

يطرح بنك التعمير والإسكان شهادات ادخار جديدة بعائد 20%، لمدة 3 سنوات بعائد 20% سنوي، و18.5% شهري، ويتيح البنك شراء الشهادة من جميع الفروع التابعة له.

شهادة بنك QNB الأهلي

تحت اسم "أوائل QNB" يطرح بنك قطر الوطني الأهلي شهادة بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.