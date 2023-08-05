أقراص جديدة بالفم تعالج اكتئاب ما بعد الولادة.. الغذاء والدواء تكشف التفاصيل

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" موافقتها النهائية على أقراص جديدة آمنة وفعالة تؤخذ عن طريق الفم، لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة في الولايات المتحدة، وهو مرض عقلي خطير قد يتطور في حوالي 1 من كل 7 أمهات جدد بعد الولادة.

دواء جديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

ووفقًا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، تعتبر هذه الاقراص أول حبة فموية يتم اعتمادها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في الولايات المتحدة لعلاج كتئاب ما بعد الولادة، وقد تمت الموافقة عليها كحبوب مرة واحدة يوميًا يتم تناولها على مدار 14 يومًا.

اكتئاب ما بعد الولادة

وبحسب الأطباء، اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة خطيرة ومهددة للحياة حيث تعاني النساء من الحزن وعدم القيمة، ولأن هذه الحالة قد تعطل الرابطة بين الأم والرضيع، فقد يكون له أيضًا عواقب على النمو البدني والعاطفي للطفل، لذا فإن الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارًا مفيدًا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر المتطرفة، والتي تهدد الحياة في بعض الأحيان.

في الوقت نفسه، أضافت هيئة الغذاء والدواء تحذيرًا إلى ملصق الدواء، الذى يطلق عليه Zuranolone وهو الاسم العلمى للعقار، منوهة إنه قد يؤثر على قدرة الشخص على القيادة وأداء الأنشطة الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة، قد لا يتمكن المرضى أيضًا من تقييم درجة ضعفهم، ولتقليل مخاطر الضرر، يجب على المرضى عدم القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الدواء.

وبحسب توصيات الغذاء والدواء، تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لتناول الأقراص، النعاس والدوخة والإسهال والتعب والتهاب البلعوم الأنفي، ونزلات البرد، والتهاب المسالك البولية، فضلًا عن أن تناوله قد يسبب أفكارًا وسلوكًا انتحاريًا، ويسبب أيضًا ضررًا للجنين، مؤكدة، أنه يجب على النساء استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناولها ولمدة أسبوع بعد تناول الدواء.

وبحسب الإحصائيات والتقديرات، قد تعاني النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة الشديد من التفكير في الانتحار، وتمثل وفيات الأمهات بسبب الانتحار حوالي 20% من جميع الوفيات التي تحدث بعد الولادة، ففي كل عام في الولايات المتحدة، يولد أكثر من 400 ألف طفل لأمهات يعانين من الاكتئاب، بدون أي علاج، قد يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لأشهر أو حتى سنوات، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، ويعتبر هذا العقار هو ثاني دواء لاكتئاب ما بعد الولادة .