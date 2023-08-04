عاجل
أندرو تيت ينتصر في معركة الذكورية ويكسر قيود الإقامة الجبرية.. فيديو اقرأ غدا بالوفد.. البنوك تدرس طرح أوعية ادخارية وشهادات جديدة بعائد مرتفع
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مهم للحوامل.. 5 أطعمة ومشروبات صحية تسهل الولادة الطبيعية

أطعمة ومشروبات تسهل
أطعمة ومشروبات تسهل الولادة

يوصي أطباء أمراض النساء الأمهات الحوامل بضرورة تناول بعض الأطعمة والمشروبات عند اقتراب موعد الولادة، لكي تساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الولادة الطبيعية، وتقليل الألم، وتليين عنق الرحم.

txt

أطعمة ممنوع أكلها أثناء الحمل وأخرى تُسهل الولادة.. طبيبة تغذية تكشف السر

 أطعمة ومشروبات تسهل الولادة 

ووفقًا لما ذكره موقع “health" الطبي، إليك قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيبعة حسبما نصح الأطباء..

 

 أطعمة ومشروبات تسهل الولادة 

1- الأناناس

 يحتوي الأناناس علي إنزيم "بروميلين" الذي يلين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة.

2-عرق السوس 

ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، بشرط عدم الإسراف في تناوله لأنه قد يتسبب في تعرض الحوامل للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة. 

3- الثوم

من الأطعمة الشعبية المشهورة بتحفيزها على الولادة الطبيعية. 

4- خل العنب أو خل البلسمك

يمكن وضعه علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام، لاحتوائه عل خصائص طبيبة تسهل عملية الولادة. 

5- زيت الخروع

تناوله من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ويمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام.