مهم للحوامل.. 5 أطعمة ومشروبات صحية تسهل الولادة الطبيعية

يوصي أطباء أمراض النساء الأمهات الحوامل بضرورة تناول بعض الأطعمة والمشروبات عند اقتراب موعد الولادة، لكي تساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الولادة الطبيعية، وتقليل الألم، وتليين عنق الرحم.

أطعمة ومشروبات تسهل الولادة

ووفقًا لما ذكره موقع “health" الطبي، إليك قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيبعة حسبما نصح الأطباء..

أطعمة ومشروبات تسهل الولادة

1- الأناناس

يحتوي الأناناس علي إنزيم "بروميلين" الذي يلين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة.

2-عرق السوس

ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، بشرط عدم الإسراف في تناوله لأنه قد يتسبب في تعرض الحوامل للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة.

3- الثوم

من الأطعمة الشعبية المشهورة بتحفيزها على الولادة الطبيعية.

4- خل العنب أو خل البلسمك

يمكن وضعه علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام، لاحتوائه عل خصائص طبيبة تسهل عملية الولادة.

5- زيت الخروع

تناوله من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ويمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام.