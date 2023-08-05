نزيف الأسفلت يتواصل.. إصابة 10 أشخاص في حادثي سير مُختلفين

تعرض 5 مواطنين للإصابة في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم باتجاه منشأة عيد الله وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 5 أشخاص للإصابة بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل أبو صير، ووجود 5 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة