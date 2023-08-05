الإنتهاء من ترخيص 365 لوحة إعلانية بمراكز الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الإنتهاء من ترخيص عدد (٣٦٥) إعلان بمراكز ومدن المحافظة على النحو التالي:

٢٢ إعلان بحى أول الزقازيق.

٩ إعلانات بحى ثان الزقازيق.

٦٢ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

٣٢ إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.

٢٧ إعلان بمركز ومدينة كفرصقر.

١٩ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح.

٧٠ إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

٤ إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق.

١٣ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

٧ إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر.

٢٥ إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

٩ إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

٥ إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية.

٣٠ إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم.

١١ إعلان بمدينة القنايات.

١٠ إعلانات بمركز ومدينة ههيا.

٤ إعلانات بمدينة منشأة أبو عمر.

٦ إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر وذلك طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.