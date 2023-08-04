أطلقوا عليه كلبًا مفترسًا.. تفاصيل تعدي موظف ونجله على “أحمد” ببنها

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيق في واقعة تعدي موظف ومجلة علي عامل، فقد شهدت جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة بين طرفين، أحدهما موظف ونجله تعديا بسلاح أبيض خنجر، على "حداد مسلح"، وأصاباه إصابات بالغة.

أطلقوا عليه كلبًا مفترسًا تسبب في استئصال من أجزاء من معدته ..تفاصيل تعدي موظف ونجله علي “أحمد” ببنها



قال أحد شهود العيان من أهالى القرية: "إن بداية أحداث الواقعة عندما أطلقوا الموظف ونجله، كلبًا مفترسًا صوب الشاب لكى يبثوا الرعب في قلبه، وقام الأب بتكتيف الشاب ليقوم نجله المتهم الثانى بطعنه طعنات عدة نافذة بالقلب وتركوه غارقًا في دمائه أمام المارة.



أشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، إذْ قام فريق الإنقاذ بعمل عمليات فورية عدة له، منها استئصال الطحال ونصف فص من الكلى وجزء من الأمعاء، وتحويل مجرى البراز ومنتظر عمليات أخرى عدة داخل العناية المركزة بالمستشفى، منوهًا إلى أنه كان يعمل حداد مسلح ويساعد أسرته فى تدبير مصاريف المعيشة، حيث إنه من أسرة على قد حالها.



كان البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي يفيد بإصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد من سلاح أبيض على يد موظف ونجله، بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة المركز.



بالانتقال والفحص، تبيَّن إصابة أحمد. س. ح، 22 عامًا، عامل، بطعنات من سلاح أبيض خنجر سددها له س.ح موظف ونجله أحمد. س 19سنة طالب فى أنحاء متفرقة بالجسد، نتج عنها جروح وإصابات متفرقة بالجسد، لوجود خلافات سابقة بينهما، جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

