عاجل
إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غسيل سجاد يكتب الفصل الأخير لحياة طالب بشبرا الخيمة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف


لقي طالب حتفه،  بسبب تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه، في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب ملامسة المياه أحد مصادر الكهرباء، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

txt

أطلقوا عليه كلبًا مفترسًا.. تفاصيل تعدي موظف ونجله على “أحمد” ببنها

txt

خلاف علي كوب شاي يدفع شاب علي إنهاء حياته بالغربية

غسيل سجاد ..يكتب الفصل الأخير لحياة طالب بشبراالخيمة 

البداية كانت  بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائى بدائرة القسم.


وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.


تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.


وباستجواب والد الطالب المتوفى، والذى يعمل سائقا، وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائى، ولم يتهم أحدا فى الواقعة.

كانوا بيجيبوا علاج ..مصرع فتاتان صدمتهم سيارة بشبين القناطر .


وفي شبين القناطر ، لقيت فتاتان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة "مريم. ن" 15عاما، ليلى. ا"16 عاما، مقيمان دائرة المركز.

وتبين من التحريات ، أنهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات بالمنطقة صدمتهما السيارة، وجرى نقل جثتيهما لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. 

مواد متعلقة

جهود مكثفة لضبط المتهمين بالسطو المسلح على شاب وإنهاء حياته بالخانكة

كانوا بيشتروا علاج.. وفاة طالبتين صدمتهما سيارة بشبين القناطر

خلاف علي كوب شاي يدفع شاب علي إنهاء حياته بالغربية

سيارة نقل تنهي حياة عامل بالعبور

بسبب السرعة.. إصابة سائق في حادث تصادم توك توك وسيارة ميكروباص بالقليوبية

أطلقوا عليه كلبًا مفترسًا.. تفاصيل تعدي موظف ونجله على “أحمد” ببنها

انتشال جثمان مواطن من ترعة الإسماعيلية بالخانكة

سقوط ديلر الحشيش في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية