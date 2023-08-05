غسيل سجاد يكتب الفصل الأخير لحياة طالب بشبرا الخيمة



لقي طالب حتفه، بسبب تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه، في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب ملامسة المياه أحد مصادر الكهرباء، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

غسيل سجاد ..يكتب الفصل الأخير لحياة طالب بشبراالخيمة

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائى بدائرة القسم.



وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.



تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



وباستجواب والد الطالب المتوفى، والذى يعمل سائقا، وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائى، ولم يتهم أحدا فى الواقعة.

كانوا بيجيبوا علاج ..مصرع فتاتان صدمتهم سيارة بشبين القناطر .



وفي شبين القناطر ، لقيت فتاتان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة "مريم. ن" 15عاما، ليلى. ا"16 عاما، مقيمان دائرة المركز.

وتبين من التحريات ، أنهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات بالمنطقة صدمتهما السيارة، وجرى نقل جثتيهما لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.