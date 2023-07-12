22,524 رحلة أوبر من وإلى المتحف المصري الكبير في النصف الأول من عام 2023

كشفت أوبر عن أكثر المتاحف التي تمت زيارتها في القاهرة في عام 2023 من خلال تطبيق أوبر. قبل افتتاحه الرسمي، تصدر المتحف المصري الكبير، القائمة بإجمالي 22,524 رحلة منذ بداية العام.

يضم هذا المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة، وتضم أيضًا معرض توت عنخ آمون الشهير. من المتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنويًا طبقَا لموقع المتحف الرسمي، مما يجعله وجهة رئيسية للسياح من جميع أنحاء العالم بعد افتتاحه رسميًا قبل نهاية العام الجاري. وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل حوالي 5,830 طلب من وإلى المتحف فقط خلال شهر مارس عن طريق أوبر.

يأتي في المرتبة الثانية في القائمة المتحف المصري في القاهرة، ب13,417 رحلة عن طريق تطبيق أوبر. وقد سجل شهر مايو أكبر عدد من الرحلات عن طريق أوبر من وإلى المتحف المصري في القاهرة بـ 2,400 رحلة فقط خلال هذا الشهر. يضم هذا المتحف المشهور عالميًا بعضًا من أهم القطع الأثرية والكنوز من الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. كان المتحف ولا يزال وجهة لا بد من زيارتها لهواة التاريخ والسياح على حد سواء.

يحتل متحف قصر عابدين المرتبة الثالثة في القائمة ب4,410 زيارة عن طريق تطبيق أوبر. كان هذا القصر التاريخي في السابق مقر إقامة العائلة المالكة المصرية وهو الآن بمثابة متحف يعرض تاريخ البلاد وثقافتها الغنية.

احتل متحف الفن الإسلامي في القاهرة المرتبة الرابعة في القائمة ب3,971 رحلة عن طريق تطبيق أوبر. يعرض هذا المتحف الفريد التراث الثقافي الغني للفن الإسلامي ويتضمن معروضات للخط والمنسوجات والسيراميك من جميع أنحاء العالم الإسلامي. مرة أخرى، شهد شهر مارس أعلى عدد من الرحلات هذه المرة من وإلى متحف الفن الإسلامي بـحوالي 980 رحلة عن طريق أوبر.

"يمتد تعاوننا مع البلاد التي نعمل بها لمستوى أعمق من الخدمات التي تقدمها أوبر عبر التطبيق" قال يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة أوبر في مصر "يوجد في القاهرة أكثر من 30 متحفًا، ومع استهداف 15 مليون سائح إلى مصر في عام 2023 وفقًا لوزارة السياحة والاثار المصرية، نحن ملتزمون بمواصلة تقديم رحلات مناسبة لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتطورة لدعم هذا الهدف. نحن سعداء بتقديم تجربة أوبر لمساعدة الركاب على التنقل بطرق آمنة وموثوقة، أثناء استكشافهم للتراث الثقافي الغني لمصر." أضاف أبوسيف.