أول تعليق من ترامب بعد مثوله أمام المحكمة (فيديو)

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التحقيق معه أمام المحكمة التي اتهمته بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.

وقال ترامب، إنه يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا، عندما تنظر إلى ما يحدث فهذا اضطهاد لخصم سياسي، ولم يكن من المفترض أن يحدث هذا في أمريكا.

“هذا اضطهاد لشخص يقود بأعداد كبيرة جدًا جدًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويقود بايدن كثيرًا. لذا إذا لم تتمكن من هزيمته، فإنك تضطهده أو تقاضيه، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في أمريكا".

رسالة ترامب إلى مؤيديه بعد مثوله أمام المحكمة

وبعد ساعة من مواجهة قاضٍ في واشنطن، أرسل ترامب بريدًا إلكترونيًا لمؤيديه لطلب المال، وادعى أنه قد يواجه "561 عامًا في السجن لارتكاب جريمة لم يرتكبها".

وقال بريده الإلكتروني: "أنت السبب في أنني لا أستطيع التخلي عن مهمتنا لإنقاذ أمريكا، بغض النظر عن مدى قسوة وشراسة الهجمات على الإطلاق".

وتابع: "كنت أعلم دائمًا أن هذا هو الثمن الذي كان علي أن أدفعه للترشح للرئاسة بصفتي دخيلًا سياسيًا واستعادة السلطة لك أنت ، الشعب الأمريكي".

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فيدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين، لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.