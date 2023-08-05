افتتاح دورة الصداقة في كرة القدم بالمنيا

تحت شعار" صيف شبابنا"..

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، دورة الصداقة في كرة القدم الخماسي تحت شعار " صيف شبابنا"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب و الرياضة، و تحمل اسم المرحوم أحمد عبد المجيد مكادي ، رائد التعليم في ديرمواس و المعلم الأول .

و الذي تبني إنشاء المدارس في قرية تل بنى عمران، و تم انطلاق الدورة تخليدا لذكراه، وحضر إفتتاح الدورة الرياضية ، عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، محمد فوزي العربي رئيس مجلس قروي تل بني عمران، وعدد كبير من القيادات الشعبية و التنفيذية و اهل القرية ، و المشرفين علي الفرق المشاركة في الدورة، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مدير المركز، مشرف النشاط، المشرف المالي، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران.

ويشارك في الدورة الرياضية عدد 16 فريقا لكرة القدم ، تضم مراكز الشباب من إدارتي شباب ديرمواس و ملوي، وبعض القري الأخرى ، ويتكون كل فريق من عدد 14 لاعبا ، وتقام الدورة بنظام دوري المجموعات، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، تقام المباريات علي ملاعب مركز تل بنى عمران ، و تستمر فعاليات الدورة حتي يوم الثلاثاء 22 من اغسطس الجاري.

ويتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول و الثاني، واللجنة المنظمة، حيث بدأت فاعليات الدورة بالسلام الوطني، تحية العلم، قام الأطفال من أعضاء المركز بتقديم عدد من الفقرات الفنية و الإستعراضية أمام الحاضرين، و قراءة الفاتحة علي روح المرحوم أحمد عبد المجيد مكادي ، و الإلتفاف حول صورته، و تم مرافقة الأطفال للاعبين حتي دخول الملعب.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ و متابعة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.